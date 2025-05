Il grande tennis accende lo Stadio dei Marmi a Roma

Roma sa regalare, quando il tennis mondiale si dà appuntamento al Foro Italico e la città si accende di energia e. 🔗 Today.it - Il grande tennis accende lo Stadio dei Marmi a Roma C’è un momento in cui lo sport si fa racconto collettivo, dove ogni punto giocato diventa Storia e ogni applauso si trasforma in emozione condivisa. Questa è la magia che solosa regalare, quando ilmondiale si dà appuntamento al Foro Italico e la città sidi energia e. 🔗 Today.it

Ne parlano su altre fonti

Tutti in piazza, la città dei motori accende i riflettori sul grande tennis - Monza – Istituzioni, sport, commercio, scuola, arte, volontariato e sanità monzese ieri tutti insieme all’ombra dell’Arengario, per salutare il torneo internazionale di tennis Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25. “Noi promuoviamo lo sport a tutti i livelli, da quello di base all’eccellenza – ha sottolineato l’assessora allo Sport Viviana Guidetti –. Per la città è una bella opportunità ospitare questo evento e per i ragazzi della scuola tennis un’esperienza coinvolgente”. 🔗ilgiorno.it

Monza non dorme, il grande tennis accende la notte di Teodolinda - Monza – Salotto dello shopping monzese tirato a lucido venerdì sera, con negozi aperti per l’occasione fino alle 21.30, per accompagnare la finale del torneo internazionale di tennis Atp Challenger Atkinsons Monza Open 25 di sabato e domenica. Complice il venerdì sera, che anticipando il fine settimana porta con sé un clima rilassato, nelle tre vie dello shopping - via Italia, via Carlo Alberto e via Vittorio Emanuele - verso l’ora dell’aperitivo e della cena il passeggio si è fatto più intenso. 🔗ilgiorno.it

Internazionali di tennis 2025, nuovo look e si gioca anche nello Stadio dei Marmi - (Adnkronos) – Sport e Salute e la Fitp hanno presentato oggi al Foro Italico le novità per il site degli Internazionali Bnl d’Italia 2025 che tutti gli appassionati, dal 29 aprile al 18 maggio, si troveranno ad apprezzare per l’82esima edizione, una ‘nuova epoca’ del torneo capitolino, in un’atmosfera unica, all’interno di un site più […] L'articolo Internazionali di tennis 2025, nuovo look e si gioca anche nello Stadio dei Marmi proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Il grande tennis accende lo Stadio dei Marmi a Roma; SPORT Il Tennis Club Foggia accende il grande padel: dal 27 aprile il Torneo Open 2025; Sport, festa e passione: Cotignola si accende con il grande calcio giovanile; Sport News: le ultime notizie di oggi. 🔗Se ne parla anche su altri siti