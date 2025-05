Il Gran Tour di Dolce & Gabbana fa tappa a Roma dal 12 al 16 luglio

Dolce & Gabbana approderanno nella Capitale nel mese di luglio. Il Gran Tour del noto brand, iniziato nel 2012, farà tappa a Roma per cinque giorni all'insegna dell'artigianato e del Made in Italy. L'artigianalità italiana è il fiore all'occhiello dell'economia del nostro Paese. Il settore della moda annovera stilisti e maison di Grande fama, che hanno contribuito a diffondere il prestigio nostrano in tutto il mondo. Dolce&Gabbana, azienda di alta moda milanese, è fra i brand più apprezzati sul mercato globale.

