Il Governo vuole attuare una stretta sull' educazione sessuale nelle scuole Esultano i Pro Vita

educazione sessuale e affettiva, qualsiasi esperto o associazione di settore dovranno passare per una serie di step obbligatori e stringenti. Questa è la decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ancora non diventata. 🔗 Romatoday.it - Il Governo vuole attuare una "stretta" sull'educazione sessuale nelle scuole. Esultano i Pro Vita Per entrare all'interno di una scuola e parlare die affettiva, qualsiasi esperto o associazione di settore dovranno passare per una serie di step obbligatori e stringenti. Questa è la decisione del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ancora non diventata. 🔗 Romatoday.it

Su altri siti se ne discute

Il Governo Meloni vuole cambiare la legge sull’esportazione di armi: “Non si saprà più a chi vengono vendute” - Il governo italiano propone di modificare la legge 185/90, riducendo trasparenza e controlli sulle esportazioni di armi. Opposizioni e società civile denunciano il rischio di favorire l’industria bellica a scapito di vincoli etici e normativi. La discussione sulla riforma è rinviata a marzo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

25 Aprile: il governo lo vuole "sobrio", il centrosinistra non ci sta - AGI - "Sobrietà", chiede il ministro Nello Musumeci nelle celebrazioni del 25 Aprile. La Liberazione "non è un happy hour", risponde l'opposizione. La Festa della Liberazione diventa così, ancora una volta, terreno di scontro politico. Questa volta per la concomitanza con i cinque giorni di lutto decisi dal Consiglio dei ministri per la morte di Papa Francesco. La dichiarazione di Musumeci dopo il Consiglio dei ministri Alla fine della riunione a Palazzo Chigi, il ministro per la Protezione Civile, tra quelli più direttamente coinvolti nella macchina organizzativa dei funerali del ... 🔗agi.it

Cosa vuole fare il governo Meloni contro il caro bollette - Il governo Meloni ha annunciato un nuovo decreto Bollette, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane. I tempi probabilmente non saranno brevi. Tra le ipotesi ci sarebbe un abbassamento del costo del gas e un potenziamento del bonus sociale. Ma servono parecchi soldi e, per alcuni interventi, il via libera dell'Unione europea.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Il Governo vuole attuare una stretta sull'educazione sessuale nelle scuole. Esultano i Pro Vita; La favola liberista e la stretta sui B&B; A Capodanno zona rossa in tutte le città, la stretta del Governo Meloni: cosa significa per gli italiani; Il Governo approva il Ddl Pmi, stretta sulle false recensioni online. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dl bollette: maggioranza, Governo ampli allentamento stretta auto aziendali - Allo studio esclusione anche per consegna oltre 30 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - La maggioranza ha sollecitato il Governo a ... alle stretta fiscale 'green' sulle auto aziendali ... 🔗ilsole24ore.com

Limiti alla discendenza e Consolati esclusi: ok alla stretta sulla cittadinanza. Ma nel governo è già tensione - CONSEGUENZE NELLA MAGGIORANZA – La stretta che il governo vuole imprimere alla concessione delle cittadinanze rischia però di generare diverse fratture interne ai partiti dovute al rischio di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dl bollette: maggioranza, Governo ampli allentamento stretta auto aziendali - Dl bollette: maggioranza, Governo ampli allentamento stretta auto aziendali Allo studio esclusione anche per consegna oltre 30 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 8 apr - La maggioranza ha ... 🔗informazione.it