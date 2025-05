Il governo si smarca sul caso della fornaia di Ascoli Piceno e dello striscione per il 25 aprile | Attività di controllo non prevedibile né concordata

governo si smarca dal caso della fornaia identificata ad Ascoli Piceno e sottoposta a due controlli della polizia nel giro di poche ore per aver esposto un manifesto antifascista nel giorno della Festa della Liberazione. Il controllo, ripreso in un video dalla stessa proprietaria, è diventato subito virale sui social, suscitando forte indignazione. Nel filmato si vedono due agenti della polizia locale in borghese che chiedono spiegazioni alla titolare del panificio L’assalto ai forni riguardo allo striscione affisso fuori dal suo esercizio, che recava la scritta «25 aprile: buono come il pane bello come l’antifascismo». Questa Attività di controllo «è stata un’iniziativa non prevedibile né concordata con le autorità di pubblica sicurezza». A dirlo è Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, rispondendo nell’Aula della Camera a un’interpellanza del Movimento 5 Stelle in cui veniva chiesto all’Esecutivo di chiarire le motivazioni alla base dei controlli e in che termini il ministero fosse coinvolto, essendo questo anche l’organo centrale preposto a garantire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, attraverso la polizia. 🔗 Ilsidalidentificata ade sottoposta a due controllipolizia nel giro di poche ore per aver esposto un manifesto antifascista nel giornoFestaLiberazione. Il, ripreso in un video dalla stessa proprietaria, è diventato subito virale sui social, suscitando forte indignazione. Nel filmato si vedono due agentipolizia locale in borghese che chiedono spiegazioni alla titolare del panificio L’assalto ai forni riguardo alloaffisso fuori dal suo esercizio, che recava la scritta «25: buono come il pane bello come l’antifascismo». Questadi«è stata un’iniziativa nonnécon le autorità di pubblica sicurezza». A dirlo è Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al ministero dell’Interno, rispondendo nell’AulaCamera a un’interpellanza del Movimento 5 Stelle in cui veniva chiesto all’Esecutivo di chiarire le motivazioni alla base dei controlli e in che termini il ministero fosse coinvolto, essendo questo anche l’organo centrale preposto a garantire la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, attraverso la polizia. 🔗 Open.online

