Il Governatore del Distretto 280 in visita al Rotary Club Fiumicino Portus Augusti

Fiumicino, 2 maggio 2025 – “L’impegno dei soci dedicato al servizio della comunità”. E’ questo il messaggio e l’intento con cui il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti ha vissuto l’evento in cui si è celebrata la visita annuale del Governatore Distretto 2080, Fabio Arcese. Il Governatore nel suo discorso al consiglio direttivo, alle socie e ai soci e agli amici che hanno voluto condividere un momento di confronto edificante sui temi portanti del Club, ha relazionato alla platea circa il significato dell’essere rotariano e di quanto sia necessaria un’evoluzione dell’organizzazione che si contrapponga alle sfide moderne della società.Il Presidente del Club Fiumicino Portus Augusti, A.R. 20242025, Catia Fierli ha fatto gli onori di casa coordinando, insieme con il grande supporto del direttivo e dei soci, l’intera visita del Governatore che, come di consueto e per regolamento, non si è limitato ad un gradevole momento conviviale, bensì si è articolato in diverse fasi. 🔗 , 2 maggio 2025 – “L’impegno dei soci dedicato al servizio della comunità”. E’ questo il messaggio e l’intento con cui ilha vissuto l’evento in cui si è celebrata laannuale del2080, Fabio Arcese. Ilnel suo discorso al consiglio direttivo, alle socie e ai soci e agli amici che hanno voluto condividere un momento di confronto edificante sui temi portanti del, ha relazionato alla platea circa il significato dell’essere rotariano e di quanto sia necessaria un’evoluzione dell’organizzazione che si contrapponga alle sfide moderne della società.Il Presidente del, A.R. 20242025, Catia Fierli ha fatto gli onori di casa coordinando, insieme con il grande supporto del direttivo e dei soci, l’interadelche, come di consueto e per regolamento, non si è limitato ad un gradevole momento conviviale, bensì si è articolato in diverse fasi. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Ne parlano su altre fonti

Un ponte fra Liguria e Ucraina. Due giorni di visita alla Spezia per il governatore di Kherson. Sarà firmato un memorandum - Due giorni di visite, incontri con le istituzioni e il mondo imprenditoriale, e la concomitante firma di due memorandum, uno fra regioni e uno fra città. Si realizza un legame fra la Liguria e l’Ucraina, grazie all’iniziativa di Gabriele Dallara, avvocato e presidente dell’associazione italo-ucraina Heroiam Slava. L’occasione sarà l’arrivo e la permanenza alla Spezia, nelle giornate di lunedì e martedì, di una delegazione del paese in arrivo dalla regione di Kherson, guidata dal governatore Oleksandr Prokudin, considerato uomo di fiducia del presidente Volodymyr Zelensky. 🔗lanazione.it

Il Governatore Cirio in visita al Centro per l'Autismo Maugeri - Novara, 16 apr. (askanews) - A Veruno, in provincia di Novara, è diventato realtà il progetto Centro per l'Autismo Maugeri, realizzato all'interno dell'IRCCS Maugeri Veruno, istituto di eccellenza sanitaria e di ricerca della provincia di Novara dal 1972. Si tratta della prima struttura in Italia pensata per accogliere persone che, oltre a dover fare i conti con forme di autismo severe, manifestano anche gravi disturbi del comportamento. 🔗quotidiano.net

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Cosa riportano altre fonti

Il Governatore del Distretto 280 in visita al Rotary Club Fiumicino Portus Augusti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia