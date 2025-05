Il giorno di festa finisce in violenza Scoppia rissa nel lido e due 27enni restano feriti

giorno di festa si trasforma in violenza. Scoppia la rissa e in due finiscono in ospedale: indagini in corso per identificare i responsabili. L’episodio nella serata di ieri a Torre Lapillo, una località di Porto Cesareo, nei pressi di un noto lido del luogo. 🔗 Lecceprima.it - Il giorno di festa finisce in violenza. Scoppia rissa nel lido e due 27enni restano feriti TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) – Ildisi trasforma inlae in due finiscono in ospedale: indagini in corso per identificare i responsabili. L’episodio nella serata di ieri a Torre Lapillo, una località di Porto Cesareo, nei pressi di un notodel luogo. 🔗 Lecceprima.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Accusato di aver costretto una minore ad avere rapporti con lui, finisce in manette un giovane di 17 anni. I due si erano conosciuto durante una festa, quindi la violenza. L’intervento dei carabinieri di Gaeta - Un’indagine delicata che ha portato alla misura cautelare È stato eseguito lo scorso 1° aprile dai Carabinieri della Tenenza di Gaeta un provvedimento di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile (IPM) nei confronti di un ragazzo nato nel 2008, originario della provincia di Caserta. La misura è stata emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso lo stesso foro, al termine di un’indagine che ha ricostruito gravi episodi di violenza sessuale aggravata ai danni di una coetanea. 🔗dayitalianews.com

Picchiato in pieno giorno. Violenza choc in centro - Un nuovo episodio di violenza a Scandicci, nel pieno centro della città. Un 42enne che lavora in uno dei punti di ristorazione di via Pascoli, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un balordo solo perché gli aveva negato una sigaretta. Il fatto è successo in pieno giorno, ieri verso le 13, nella centralissima strada che collega piazza Matteotti a piazza della Resistenza. Era giorno di mercato e quindi nel corso pedonale c’erano tantissime persone di passaggio che hanno assistito alla scena. 🔗lanazione.it

Pier Silvio, il dono per le dipendenti Mediaset nel giorno della festa della donna - Pier Silvio Berlusconi rende omaggio a tutte le donne dipendenti di Mediaset con un gesto ormai consolidato nella storia dell'azienda. Anche quest'anno, infatti, l'amministratore delegato del gruppo del Biscione ha fatto recapitare loro un mazzo di mimose, tradizionale fiore simbolo dell'8 marzo... 🔗today.it

Approfondimenti da altre fonti

Il giorno di festa finisce in violenza. Scoppia rissa nel lido e due 27enni restano feriti; 25 Aprile, la festa della Liberazione in Lombardia. La diretta del corteo di Milano; Festa della donna, il dovere di lottare ancora pensando soprattutto a coloro che vivono l'atrocità della guerra; A Palazzo Ducale la festa per i 173 anni della Polizia. Burdese: “Preoccupante aumento di violenza tra minori”. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Festa in zona Navigli a Milano finisce nel sangue: giovane di 21 anni sfregiato al volto all’interno di un B&B - Milano – Un giovane senegalese di 21 anni è stato sfregiato al volto durante una festa in un appartamento ... è spesso accompagnata da episodi di violenza, risse tra giovani, spaccio e consumo ... 🔗msn.com

Meno violenza con i derby di giorno? - Mi farebbe piacere vedere un giorno il pentathlon all’interno della famiglia paralimpica”, ha evidenziato Pancalli. Si sta lavorando su quel fronte. Giorgio Malan Una serata di festa per ... 🔗repubblica.it