Il giallo del malore del cardinale Parolin | era il principale candidato come nuovo papa

cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Secondo indiscrezioni di stampa il cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione tanto. 🔗 Today.it - Il giallo del malore del cardinale Parolin: era il principale candidato come nuovo papa Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, ilPietro, considerato uno dei principali candidati alla carica di. Secondo indiscrezioni di stampa il70enne avrebbe avuto un improvvisoa causa di un'ipertensione tanto. 🔗 Today.it

Cosa riportano altre fonti

Il cardinale Parolin ha avuto un malore: era il principale candidato come nuovo papa - Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Il Cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione ed è stato assistito da un'équipe... 🔗today.it

Napoli, Aurora Bellini morta in nave: giallo sulle cause del malore - L?hanno trovata nel bagno della sua cabina, a bordo di una nave-traghetto salpato da Napoli e diretto a Palermo. Aurora Bellini, 19enne grossetana dallo sguardo solare e dolce, respirava ancora... 🔗ilmattino.it

"Nuovo Papa dopo Francesco già eletto in conclave segreto, si chiama Gregorio XVII ed è il cardinale Parolin", la teoria che gira sul web - Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio 2025 e, anche se i bollettini parlano di leggeri miglioramenti, in molti continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e sul web circolano molte teorie "Nuovo Papa già eletto in conclave segreto, si chiama G 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso il Conclave, sito americano: «Malore per Parolin». Ma la notizia è falsa; Episodio di pressione alta. L'indiscrezione sulla salute di Parolin; Episodio di pressione alta. Dagli Usa rimbalza un'indiscrezione sulla salute di Pietro Parolin; Conclave, Travaglio lancia Parolin: «Ha 40 voti sicuri». 🔗Approfondimenti da altre fonti

"Parolin è svenuto, un problema di pressione". Il Vaticano smentisce - "Non è vero" che sia verificato alcun tipo di incidente di salute con il cardinale Pietro Parolin né è stato dunque necessario alcun intervento di medici: lo ha detto il direttore della sala stampa de ... 🔗huffingtonpost.it

"Episodio di pressione alta". Dagli Usa rimbalza un'indiscrezione sulla salute di Pietro Parolin - Il cardinale avrebbe accusato un malore al termine della Congregazione Generale in Vaticano ma si sarebbe ripreso perfettamente in breve tempo ... 🔗msn.com

Verso il Conclave, sito americano: «Malore per Parolin». Ma la notizia è falsa - Il 7 maggio, giorno in cui si aprirà il Conclave per la scelta del successore di Francesco, si sta avvicinando e accanto alle riunioni, alle celebrazioni ufficiali, alle messe, alle cene e alle dichia ... 🔗msn.com