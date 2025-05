Il gas conclude in rialzo +28% a 33 euro al Megawattora

europa: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in crescita del 2,8% a 33 euro al Megawattora. 🔗 Quotidiano.net - Il gas conclude in rialzo (+2,8%) a 33 euro al Megawattora Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in crescita del 2,8% a 33al. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il gas conclude in rialzo (+3%) a 41 euro al Megawattora - Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in rialzo del 3,1% a 41,2 euro al Megawattora. 🔗quotidiano.net

Il gas conclude in rialzo (+3%) a 41 euro al Megawattora - Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso in rialzo del 3,1% a 41,2 euro al Megawattora. 🔗quotidiano.net

Il gas conclude in rialzo (+3,1%) a 34,5 euro al Megawattora - Prezzo del gas in chiaro aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in crescita del 3,1% a 34,5 euro al Megawattora. 🔗quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il gas conclude in rialzo (+2,8%) a 33 euro al Megawattora; Il gas conclude in rialzo (+2,8%) a 33 euro al Megawattora; Il gas conclude in calo (-2%) a 31,7 euro al Megawattora; Il gas conclude in rialzo (+3,1%) a 34,5 euro al Megawattora. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il gas conclude in rialzo (+2,8%) a 33 euro al Megawattora - MILANO, 02 MAG – Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a giugno ha chiuso in crescita del 2,8% a 33 euro al Megawattora. 🔗lasicilia.it

Il gas conclude in rialzo (+1,6%) a 37 euro al Megawattora - Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in rialzo dell'1,6% a 37 euro al Megawattora. 🔗ansa.it

Il gas conclude in rialzo (+3,1%) a 34,5 euro al Megawattora - Prezzo del gas in chiaro aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha chiuso in crescita del 3,1% a 34,5 euro al Megawattora. 🔗quotidiano.net