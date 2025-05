Il futuro di Stefano De Martino tra Rai e nuovi progetti

Stefano De Martino: il golden boy della tv italiana tra successi e sfide su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - Il futuro di Stefano De Martino tra Rai e nuovi progetti Scopriamo le ultime novità sul conduttore e le sue sfide professionali.De: il golden boy della tv italiana tra successi e sfide su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Roberto Alessi svela importanti retroscena sul futuro di Stefano De Martino in Rai - Ecco i retroscena di Roberto Alessi sul futuro di Stefano De Martino L'articolo Roberto Alessi svela importanti retroscena sul futuro di Stefano De Martino in Rai proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Stefano De Martino e il suo futuro in Rai: Dall’addio a Stasera tutto è possibile a Sanremo 2027 - Stefano De Martino lascerà “Stasera tutto è possibile” per passare solo a Rai1? L’indiscrezione di Roberto Alessi sul conduttore Stefano De Martino potrebbe lasciare il programma “Stasera tutto è possibile”. Lo riferisce il giornalista Roberto Alessi su MowMag riportando una confidenza. “Mi danno per certo che Stefano De Martino con il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a Stasera Tutto è Possibile“, ha scritto, spiegando anche perché: “In pratica segue la stessa strada che aveva fatto Amadeus che con Stasera Tutto è Possibile. 🔗361magazine.com

Stefano De Martino, la Rai cancella anche “Meglio Stasera”! Novità e Futuro - Ehi, appassionato di TV! Preparati, perché ci sono grosse novità che riguardano Stefano De Martino e i suoi programmi Rai! Sembra proprio che ci siano dei cambiamenti in vista. Stop a "Meglio Stasera": Cosa è successo? Doveva debuttare con lo spettacolo teatrale "Meglio Stasera" su Rai 2, ma all'improvviso la rete ha deciso di cancellarlo dai palinsesti. Al suo posto? Enrico Brignano con il suo show "Ma diamoci del tu". 🔗mistermovie.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stefano De Martino, il futuro in Rai passa (solo) da Affari Tuoi. L’addio a STEP e l’idea clamorosa per il 2027; Stefano De Martino, le indiscrezioni sul futuro del volto Rai: da Affari Tuoi a Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile ha un futuro? Senza Stefano De Martino il gruppo non esiste più; Stefano De Martino, le indiscrezioni sul futuro del volto Rai: da Affari Tuoi a Stasera tutto è possibile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Stefano De Martino: la Rai frena i suoi progetti televisivi - La decisione della Rai di bloccare i progetti di De Martino suscita interrogativi e riflessioni. 🔗notizie.it

Stefano De Martino, altro che Belen chi è la nuova fiamma: ha rubato la moglie al famoso attore - Stefano De Martino è finito al centro del gossip per via di alcuni voci che lo vedono protagonista insieme ad una ... 🔗gazzettinodelgolfo.it

“Clamorosa stangata” Stefano De Martino, dietro front della Rai: la clamorosa decisione dei vertici - Stefano De Martino resta protagonista su Rai, ma subisce tre stop a progetti per tutelare la sua immagine. Scopri le ragioni dietro queste decisioni strateg ... 🔗bigodino.it