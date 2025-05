Il futuro di Conte è deciso | Juventus e Milan hanno perso le speranze

futuro dell'ex Tottenham: la scelta sul tecnico italiano sembra davvero essere fatta. Il punto della situazioneAncora quattro giornate e la Serie A 2024-2025 andrà in archivio. Al momento la classifica ci dice che il Napoli di Antonio Conte è davanti a tutti con i suoi 74 punti, tre in più dell'Inter.Il futuro di Conte è deciso: Juve e Milan avvisate (LaPresse) – Calciomercato.itL'allungo è arrivato lo scorso weekend, grazie al successo degli azzurri contro il Torino e al ko dei nerazzurri contro la Roma. Ai campani, alle prese con diversi infortuni, basterà ottenere tre vittorie e un pareggio per diventare campioni d'Italia. Il calendario non appare proibitivo, con il Napoli chiamato ad affrontare il Lecce e il Parma in trasferta e il Genoa e il Cagliari in casa. L'Inter, invece, giocherà domani contro il Verona, prima di affrontare il Torino, la Lazio e il Como.

Altro che Milan: il futuro di Conte è già deciso - C’è il Milan nel futuro di Antonio Conte? Probabilmente no, i programmi dell’attuale tecnico del Napoli sono altri. C’è l’annuncio! Antonio Conte è il principale artefice della scalata del Napoli, protagonista di una stagione clamorosa che ha visto gli azzurri a lungo in testa alla classifica e ora a -1 dall’Inter. Nonostante una rosa non molto folta numericamente, il decimo posto da cui si ripartiva, una serie di infortuni e la cessione di Kvara, i partenopei sono ancora lì e si candidano ad essere una forte indiziata per conquistare il tricolore, considerando come il calendario da qui a ... 🔗sportface.it

