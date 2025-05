Il futuro del giornalismo Avrà un compito diverso Sempre più interpretativo

© Lanazione.it - Il futuro del giornalismo. “Avrà un compito diverso. Sempre più interpretativo” giornalismo ha un futuro perché senza la condivisione di informazioni non è possibile la coesione sociale”. A dirlo è Carlo Sorrentino (in foto), professore di Sociologia dei processi culturali e giornalismo e sfera pubblica all’Università di Firenze, che martedì pomeriggio alla Feltrinelli di piazza della Repubblica (ore 18) presenta il suo ultimo libro, ‘Il giornalismo ha un futuro’ (Il Mulino, 2025) insieme alla vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera e a Raffaele Palumbo di Controradio. Professore, lei è ottimista sul giornalismo. Che futuro si prospetta? “Sarà diverso da come lo conosciamo, perché tutti abbiamo accesso a tutto. Sarà Sempre più rilevante il lavoro di interpretazione, perché più notizie ci sono, più è necessario che qualcuno ce le spieghi”. 🔗 Firenze, 3 maggio 2025 – “Ilha unperché senza la condivisione di informazioni non è possibile la coesione sociale”. A dirlo è Carlo Sorrentino (in foto), professore di Sociologia dei processi culturali ee sfera pubblica all’Università di Firenze, che martedì pomeriggio alla Feltrinelli di piazza della Repubblica (ore 18) presenta il suo ultimo libro, ‘Ilha un’ (Il Mulino, 2025) insieme alla vicedirettrice de La Nazione Cristina Privitera e a Raffaele Palumbo di Controradio. Professore, lei è ottimista sul. Chesi prospetta? “Saràda come lo conosciamo, perché tutti abbiamo accesso a tutto. Saràpiù rilevante il lavoro di interpretazione, perché più notizie ci sono, più è necessario che qualcuno ce le spieghi”. 🔗 Lanazione.it

