Il furgone che porta l' ossigeno va a sbattere | corsa contro il tempo per portare la bombola ad anziano malato

ossigeno rispetto agli orari concordati con il servizio farmaceutico per sostituire la bombola ormai in fase di esaurimento. Tutto questo per via di un imprevisto: lo scontro tra un veicolo privato ed un furgone per la consegna a domicilio di dispositivi medici.

