Il fronte invisibile Come Pechino intende usare la mafia contro Taiwan

Negli specchi d'acqua che circondano l'isola di Taiwan, le frequenti (e spesso massicce) esercitazioni aeronavali della People's Liberation Army sono la rappresentazione plastica dell'intenzione di Pechino di acquisirne il controllo, anche attraverso l'impiego della forza militare. I vertici militari cinesi sfruttano queste manovre per riadattare e perfezionare i loro piani di guerra, mentre i militari impiegati in queste esercitazioni acquisiscono una preziosa esperienza diretta nel teatro stesso dove, in caso di conflitto, andrebbero a svolgersi i combattimenti.Tuttavia, sebbene siano il fenomeno con maggiore visibilità mediatica, la manovre aeronavali non sono certo l'unica strada battuta da Pechino per facilitare l'eventuale operazione anfibia finalizzata all'occupazione militare dell'isola.

Nucleare Iran, nasce il fronte Pechino-Mosca-Teheran: “Basta sanzioni, ora dialogo”. La Cina si ritaglia un ruolo di mediazione con gli Usa - Un cambio di paradigma, in un periodo già denso di riposizionamenti sullo scenario geopolitico, sta avvenendo sul delicato dossier del programma nucleare iraniano. Nelle scorse ore Cina, Russia e Iran hanno tenuto “discussioni approfondite” sul tema, al termine delle quali hanno sottolineato “l’importanza di porre fine a tutte le sanzioni unilaterali illegali“. In primis quelle imposte a Teheran dagli Stati Uniti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Meloni corre da Trump per uno sconto, il presidente Usa chiederà un segnale su Pechino - Giorgia Meloni arriverà a Washington il 16 aprile, con un’agenda diplomatica ricca di sfide. Il giorno successivo, la premier italiana sarà ricevuta alla Casa Bianca con un obiettivo ambizioso: ottenere una riduzione dei dazi da parte di Donald Trump, cercando di evitare di irritare al contempo gli alleati europei. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Meloni ha già discusso della questione con Ursula von der Leyen ed Emmanuel Macron, ed ora il governo italiano si trova a dover affrontare un dilemma fondamentale: agire per conto proprio o rappresentare l’intera Europa? Palazzo Chigi ... 🔗thesocialpost.it

Trump: "Nuovi dazi del 50% alla Cina se Pechino non ritirerà entro mercoledì le tariffe del 34% sui prodotti USA" - VIDEO - Le nuove tariffe entrerebbero in vigore dal 9 di aprile Donald Trump ha annunciato nuove tariffe al 50% per la Cina, se il governo di Pechino non ritirerà entro mercoledì le imposte sui prodotti USA del 34%. In un post su Truth il tycoon ha definito "dazi di ritorsione" quelli del 34% imposti 🔗ilgiornaleditalia.it

