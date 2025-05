Il fratello di Pamela Petrarolo scomparso da due anni | il timore per la setta e l’ipotesi Chi l’ha visto?

fratello di Pamela Petrarolo è scomparso da 2 anni. Manuel, 35 anni, non ha più avuto contatti con la sua famiglia che non sa dove sia, se stia bene, come ha raccontato la showgirl in più occasioni durante alcune ospitate in tv. Tra segnalazioni e appelli, l'ex volto di Non è la Rai e i suoi familiari non trovano pace. 🔗 Ildida 2. Manuel, 35, non ha più avuto contatti con la sua famiglia che non sa dove sia, se stia bene, come ha raccontato la showgirl in più occasioni durante alcune ospitate in tv. Tra segnalazioni e appelli, l'ex volto di Non è la Rai e i suoi familiari non trovano pace. 🔗 Fanpage.it

Pamela Petrarolo e la ricerca del fratello scomparso - Un appello toccante di Pamela Petrarolo per il fratello Manuel, scomparso da due anni.

Pamela Petrarolo: «Mio fratello Manuel scomparso da due anni, ho paura per lui». Marco Columbro tira in ballo l'oroscopo - La puntata del primo maggio de La Volta Buona si è aperta raccontando la vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo raggiunto grazie a varie trasmissioni o programmi, si...

"Mio fratello è scomparso da due anni. Temiamo si sia messo nei guai, magari è entrato in contatto con qualche setta": lo sfogo di Pamela Petrarolo - Pamela Petrarolo è tornata a parlare di una delle vicende più dolore della sua vita, la scomparsa del fratello 35enne Manuel da due anni. "Una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa, – ha detto a La Volta Buona – non abbiamo più sue notizie da due anni. Mia mamma mi racconta che, secondo lei, lui stava vivendo un forte momento di depressione ma mai avrebbe pensato che non sarebbe più tornato a casa".

