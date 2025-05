Il festival greco e la mostra dell' artigianato le prime sagre e la battaglia di Scannagallo | gli eventi di oggi

eventi di oggi, 2 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a delle sagre 2025Anghiari - La. 🔗 Arezzonotizie.it - Il festival greco e la mostra dell'artigianato, le prime sagre e la battaglia di Scannagallo: gli eventi di oggi Ecco glidi, 2 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected] . È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI.Calendario2025Anghiari - La. 🔗 Arezzonotizie.it

Cosa riportano altre fonti

"Un mare di onde d’artista: il dono dell’olivo": nuova mostra ai Magazzini del Cotone per Olio Officina Festival 2025 - Grandi novità per la prossima edizione di Olio Officina Festival che quest’anno si sposta a Genova e sceglie gli Ex Magazzini del Cotone come location d’eccezione fra mare, porto e città. Soluzione interessante per rispondere al tema “L’olio e il mare” lanciato dall’oleologo e giornalista Luigi... 🔗genovatoday.it

Aggira la sicurezza, si arrampica sul palco dell’Ariston e mostra i dietro le quinte del Festival di Sanremo: l’incredibile “impresa” di Dedelate - È sgattaiolato sul tetto del teatro Ariston mentre andava in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2025 e ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini riprese dietro le quinte per denunciare il basso livello di sicurezza della kermesse. Il giovane influencer, urban climber, noto come Dedelate si è arrampicato fin sopra il palco, da dove ha ripreso alcuni degli artisti che si sono poi esibiti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Festival dell'arte e della letteratura, mostre e musei. Gli eventi di oggi - Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 2 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento in autonomia nel nostro calendario, direttamente QUI. Arezzo - Prende il via presso la... 🔗arezzonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il festival greco e la mostra dell'artigianato, le prime sagre e la battaglia di Scannagallo: gli eventi di oggi; Arezzo, 1 maggio di eventi: concerti, musei aperti, festival e gite fuori porta; Un festival greco nel cuore della città di Arezzo; COMIC(ON)OFF 2025 IL FUORI FESTIVAL: PREMIO SPACCANAPOLI IN MOSTRA. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il festival greco e la mostra dell'artigianato, le prime sagre e la battaglia di Scannagallo: gli eventi di oggi - Anghiari - La 50esima Mostra mercato dell'artigianato della Valtiberina ospita l'arte fabbrile ... 🔗arezzonotizie.it

Festival dell’Oriente a Roma dal 25 al 27 aprile: programma spettacoli, orari e costo del biglietto - Il Festival dell'Oriente è in programma dal 25 al 27 ... Dojo tradizionale giapponese di arti marziali; mostra di katane; mostra di torii; riproduzione di campana tradizionale di tempio buddhista ... 🔗fanpage.it

Cultura: El Greco Architeto de retablos in mostra al Cervantes - NAPOLI – In occasione dell’apertura dell’anno accademico 2014-2015, inaugura giovedì 25 settembre alle ore 19 all’Istituto Cervantes di Napoli (via Nazario Sauro, 23 – ingresso libero) la mostra “El ... 🔗primapress.it