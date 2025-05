Il disco rotto della Schlein su fascismo e Meloni

Schlein impalpabile e senza argomenti continua a fare opposizione cercando di convincere gli italiani che esista un pericolo fascista

"Che effetto mi fa? Lo chieda a lei". Schlein incespica in tv su Meloni e fascismo - Si accartoccia, si confonde e svia dalle domande: ancora una figura mesta per Elly Schlein in tv, nonostante l'intervista morbida di Aldo Cazzullo su La7 🔗ilgiornale.it

