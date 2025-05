Il decollo finisce male | pilota di parapendio al pronto soccorso

È finito male il volo di un pilota di parapendio di 51 anni, originario dell'Olanda, che nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° maggio, è precipitato per una ventina di metri mentre stava affrontando le prime fasi del decollo, in quel di Vetriolo. L'uomo si è schiantato al suolo sul prato nella.

