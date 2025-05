Il creatore di Dragon Quest ha svelato Chrono Trigger Remake al Comicon Napoli 2025?

Comicon Napoli 2025, un momento inaspettato ha acceso l'entusiasmo dei fan dei JRPG: Yuji Horii, celebre creatore della saga Dragon Quest ed una delle menti dietro l'indimenticabile Chrono Trigger, potrebbe aver svelato per errore l'esistenza di Chrono Trigger Remake, titolo Square Enix. Il tutto è avvenuto durante un'intervista sul palco: secondo numerosi testimoni, dopo che l'host gli ha sussurrato qualcosa all'orecchio, Horii si è coperto la bocca, mentre l'interprete ha tentato di sdrammatizzare dicendo "non avete sentito niente". L'intera scena è stata accolta con un boato dal pubblico.Nonostante non ci siano riprese ufficiali del momento, la reazione dei presenti e la reputazione dell'autore hanno subito dato peso alla fuga di notizie, accendendo le speranze per un ritorno moderno di uno dei JRPG più amati di sempre.

