Il corpo come progetto home fitness tra design tecnologia ed emozione

Nel 2025 il fitness non si limita più alla performance: diventa esperienza estetica, architettura emozionale, oggetto di design. I macchinari smart per l'allenamento domestico si trasformano in installazioni che dialogano con lo spazio e con il corpo, fondendo tecnologia, benessere e bellezza. Una tendenza che si inserisce nel più ampio ripensamento degli ambienti di casa, dove ogni elemento – dalle librerie iconiche ai sistemi di illuminazione – diventa parte di un progetto d'identità e stile.Progetti come Square by Fuoripista e Technogym Reform riscrivono i confini dell'home fitness, dimostrando che l'attrezzatura sportiva può essere anche scultura, arredo e rifugio per la mente.Fuoripista: il ciclismo indoor diventa arte funzionaleSquare è l'ultima creazione di Fuoripista, brand nato dalla sinergia tra Elite e lo studio Adriano design.

