Il Copasir britannico tuona Il controllo parlamentare sull’intelligence conta

parlamentare. È l’allarme suonato da membri della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord che compongono la commissione Intelligence e sicurezza.Il documento bipartisan sottolinea che, nonostante la crescente mole di lavoro e personale dei servizi segreti – MI6, MI5, GCHQ e altri – le risorse concesse alla commissione non sono aumentate dal 2013. Questa carenza strutturale è stata aggravata dalla mancata erogazione di un incremento di bilancio concordato dai precedenti ministri e mai recepito dal nuovo governo laburista guidato da Sir Keir Starmer, insediatosi quasi un anno fa. “Se la commissione non riceverà un aumento di risorse, non potremo tenere aperte le nostre porte”, scrivono con preoccupazione i parlamentari e i lord. 🔗 Formiche.net - Il Copasir britannico tuona. Il controllo parlamentare sull’intelligence conta Le agenzie di intelligence britanniche stanno spendendo fino a 3?miliardi di sterline all’anno in attività riservate per le quali non esiste un adeguato scrutinio. È l’allarme suonato da membri della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord che compongono la commissione Intelligence e sicurezza.Il documento bipartisan sottolinea che, nonostante la crescente mole di lavoro e personale dei servizi segreti – MI6, MI5, GCHQ e altri – le risorse concesse alla commissione non sono aumentate dal 2013. Questa carenza strutturale è stata aggravata dalla mancata erogazione di un incremento di bilancio concordato dai precedenti ministri e mai recepito dal nuovo governo laburista guidato da Sir Keir Starmer, insediatosi quasi un anno fa. “Se la commissione non riceverà un aumento di risorse, non potremo tenere aperte le nostre porte”, scrivono con preoccupazione i parlamentari e i lord. 🔗 Formiche.net

«Basta giochetti con Putin. Sta cercando di rinviare la tregua». Il premier britannico Starmer riunisce i leader «volenterosi». Presente Meloni - Il premier britannico Keir Starmer ha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimir Putin per costringerlo ad abbandonare «i giochetti sul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace. Starmer ha organizzato un incontro con la «coalizione dei volenterosi a guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. 🔗open.online

