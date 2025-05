Il conclave l’ha inventato un piacentino diventato poi Papa

conclave che eleggerà nei prossimi giorni il nuovo Papa è stato “inventato” da un piacentino, nato qui a Piacenza nel 1210 o giù di lì, così dicono gli storici. Si tratta di Tedaldo Visconti, figlio del podestà Oberto, di famiglia nobile e che fece gli studi religiosi per. 🔗 Ilpiacenza.it - Il conclave l’ha inventato un piacentino diventato poi Papa Non è una “bufala”: ilche eleggerà nei prossimi giorni il nuovoè stato “” da un, nato qui a Piacenza nel 1210 o giù di lì, così dicono gli storici. Si tratta di Tedaldo Visconti, figlio del podestà Oberto, di famiglia nobile e che fece gli studi religiosi per. 🔗 Ilpiacenza.it

