Il Comune di Chiusi della Verna tra i vincitori del bando Bici in Comune

Chiusi della Verna per sviluppare mobilità ciclistica e cicloturismo. Il Comune del Casentino è risultato tra i vincitori del bando "Bici in Comune" che è stato promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani per favorire l'utilizzo della Bicicletta come mezzo di trasporto.

ABT Festival fa tappa a Chiusi della Verna: natura, spiritualità e pedalate ecologiche - Alla Fiera del Cicloturismo di Bologna è stato presentato l’ABT Festival, evento nazionale dedicato alla promozione dell’Appennino attraverso cicloturismo, cultura e sostenibilità. Dal 20 giugno al 20 luglio 2025, 14 Comuni – uno per ogni regione attraversata dalla dorsale appenninica – ospiteranno il Villaggio del Festival, con talk, forum, attività per bambini e pedalate ecologiche alla scoperta del territorio. 🔗lortica.it

Chiusi della Verna: l’amministrazione chiarisce la trasparenza degli atti amministrativi - Arezzo, 31 marzo 2025 – L’amministrazione di Chiusi della Verna rivendica la piena trasparenza delle procedure amministrative. La presa di posizione è volta a fare chiarezza sulle recenti dichiarazioni dei consiglieri di minoranza relative al mancato accesso a documenti e atti ufficiali, con il sindaco Giampaolo Tellini che ha ribadito la regolarità dell’operato della propria giunta anche in un documento inviato alla Prefettura. 🔗lanazione.it

