Il Comandante dei Carabinieri Luongo in visita alla Legione Puglia | Dedizione e senso di responsabilità

Luongo, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, a margine della celebrazione del 164° anniversario dalla fondazione dell’Esercito Italiano, ha fatto visita al Comando Legione Carabinieri “Puglia”.Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma. 🔗 Baritoday.it - Il Comandante dei Carabinieri Luongo in visita alla Legione Puglia: "Dedizione e senso di responsabilità" Il Generale di Corpo d’Armata SalvatoreGenerale dell’Arma dei, a margine della celebrazione del 164° anniversario dfondazione dell’Esercito Italiano, ha fattoal Comando”.Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma. 🔗 Baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Il comandante della Legione Carabinieri Puglia in visita alle Stazioni di Monteleone e Sant’Agata - Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, in settimana, ha visitato le Stazioni di Monteleone di Puglia e di Sant’Agata di Puglia, dove è stato ricevuto dal comandante della Compagnia di Cerignola e dai comandanti delle rispettive Stazioni. Il... 🔗foggiatoday.it

Il comandante della legione carabinieri “Toscana” Lorenzo Falferi in visita ad Arezzo - È stato il prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, a ricevere questa mattina, 2 aprile, all'interno del palazzo del Governo di piazza Poggio del Sole il comandante della legione carabinieri Toscana Lorenzo Falferi accompagnato dal comandante provinciale dei carabinieri, Claudio Rubertà... 🔗arezzonotizie.it

Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri in visita a Venezia - Nella mattinata di sabato 5 aprile, il generale di corpo d'armata Salvatore Luongo, comandante generale dell'Arma, ha visitato la sede del comando provinciale dei carabinieri di Venezia, accolto dal comandante provinciale, colonnello Marco Aquilio. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp... 🔗veneziatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Comandante dei Carabinieri Luongo in visita alla Legione Puglia: Dedizione e senso di responsabilità; Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri in visita a Venezia; Il generale Luongo in visita al Comando provinciale dei Carabinieri di Gorizia; VENEZIA: “LE STAZIONI DEI CARABINIERI SONO I PRIMI PRESIDI DI SICUREZZA”. IL COMANDANTE GENERALE VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DI VENEZIA. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Comandante dei Carabinieri Luongo in visita alla Legione Puglia: "Dedizione e senso di responsabilità" - Il generale ha sottolineato il valore del sacrificio dei militari "impegnati nelle quotidiane attività istituzionali con professionalità e umanità che rappresentano un pilastro per la sicurezza e per ... 🔗msn.com

Carabinieri, Luongo rompe gli schemi: “finalmente un Generale che ascolta e cambia davvero” - In un momento storico in cui l'Arma dei Carabinieri chiedeva a gran voce una svolta, è emersa una figura capace di raccogliere il malcontento e trasformarlo in ... 🔗infodifesa.it

DONATO DAL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI, LUONGO, UNO STEMMA DELL’ARMA AL SINDACO DI AVEZZANO - AVEZZANO – In occasione della cerimonia ufficiale per l’attribuzione della benemerenza civica a Giuseppe Giangrande e alla figlia Martina, tenutasi ieri presso il Comune di Avezzano (AQ), il Comandant ... 🔗abruzzoweb.it