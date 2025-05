Il clamoroso rinnovo di contratto del GP di Miami con la Formula 1 | mai visto nulla del genere

Miami diventa l’evento con il contratto più lungo nella storia della Formula 1. Una conferma strategica che rafforza la presenza del Circus negli Stati Uniti, dopo soli tre anni di successi sportivi, economici e mediatici. 🔗 Con un’estensione fino al 2041, il Gran Premio didiventa l’evento con ilpiù lungo nella storia della1. Una conferma strategica che rafforza la presenza del Circus negli Stati Uniti, dopo soli tre anni di successi sportivi, economici e mediatici. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Clamoroso disastro Ferrari nel GP Cina, Leclerc e Hamilton squalificati dopo la gara: SF-25 irregolari - Stravolta la classifica del GP della Cina della Formula 1 2025 diverse ore dopo la fine della gara: squalificate le Ferrari di Leclerc e Hamilton per irregolarità sulle loro SF-25 nelle ispezioni post-corsa, stessa sorte anche per l'Alpine di Gasly. Cambiano anche le classifiche iridate piloti e costruttori.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Liverpool, che sorpresa: Salah vicino al rinnovo del contratto - Il Liverpool è sempre più vicino al titolo di campione d`Inghilterra, ma le buone notizie per i tifosi dei Reds non finiscono qui. Infatti il... 🔗calciomercato.com

Rinnovo Paredes, l’ex Juve prolunga il proprio contratto con la Roma. I dettagli nel comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Rinnovo Paredes, l’ex centrocampista della Juve continuerà a vestire la maglia della Roma. Tutti i dettagli della firma sono stati resi ufficialmente dal club giallorosso Leandro Paredes e la Roma proseguono la propria avventura insieme. L’ex centrocampista della Juve ha firmato il rinnovo di contratto, che è stato ufficializzato dalla stessa società giallorossa. Ecco la nota. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Il clamoroso rinnovo di contratto del GP di Miami con la Formula 1: mai visto nulla del genere; F1 | Circuito di Singapore a rischio per il futuro? Manca il rinnovo; NBA, clamoroso Gobert: con il nuovo contratto è tra i più pagati di sempre. LA CLASSIFICA; Clamoroso, la Red Bull a sorpresa conferma Perez dopo la riunione odierna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

F1, GP Miami: ufficiale il rinnovo con la gara in Florida fino al 2041 - La gara in Florida resterà a lungo nel Mondiale di Formula 1: nel venerdì di Miami, annunciata l'estensione decennale dell'attuale accordo che vedrà svolgersi la gara (almeno) fino al 2041. Diventa co ... 🔗sport.sky.it

F1, rinnovo di 3 anni per il GP del Messico: sarà nel calendario del Mondiale fino al 2028 - La Formula 1 ha annunciato che il Gran Premio di Città del Messico rimarrà in calendario fino al 2028, grazie a una nuova estensione contrattuale di tre anni. Stefano Domenicali, CEO di Formula 1 ha ... 🔗sport.sky.it

Clamoroso a Vicenza, misteriosa rescissione per Rolfini - “La società L.R. Vicenza comunica di aver raggiunto, in data odierna, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alex Rolfini”. Questa la notizia improvvisa che arriva ... 🔗padovasport.tv