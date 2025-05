Il cileno Gallo trionfa a Pieve Santo Stefano

cileno Gallo trionfa a Pieve Santo StefanoUnica Granfondo di prestigio nel panorama del Primo Maggio, la GF sulle Vie di Francesco ha raccolto grandi adesioni, sia in termini numerici che di qualità dei biker, con le strade di Pieve Santo Stefano (AR" letteralmente invase di bici e di battaglia maglie multicolori sin dal primo mattino. La manifestazione ha portato avanti ben 4 sfide di primo piano: Appennino Superbike, Mtb Tour Toscana, UmbriaTuscany Mtb e Coppa Romagna, con molti team di primo piano che si sono dati sui 43 km per 1.600 metri di un tracciato disegnato sul confine tra Toscana e Umbria.Alla fine a spuntarla è stato un nome relativamente nuovo del panorama granfondistico, quello del cileno Florido Ignacio Gallo, new entry del DMT Racing Team by Marconi che si conferma squadra di primo piano alla ricerca di nuovi talenti.

