Il cattivo tenente | al via il reboot giapponese di Takashi Miike con Lily James

Lily James, Shun Oguri e la star del wrestling Liv Morgan nel cast di Bad Lieutenant: Tokyo, rilettura in salsa giapponese del cult di Abel Ferrara. Abel Ferrara non avrei mai detto che il suo poliziesco nerissimo Il cattivo tenente è sulla buona strada per diventare un franchise. Dopo il libero reboot di Werner Herzog adesso anche il maestro giapponese Takashi Miike ha deciso di cimentarsi con la storia rielaborandola in salsa giapponese. Sono in corso le riprese di Bad Lieutenant: Tokyo, che racconterà una nuova storia noir e godrà di un cast internazionale capitanato da Lily James, Shun Oguri e dalla star del wrestling Liv Morgan. Co-produzione nippoamericana, il film è prodotto da Jeremy Thomas per Recorded Picture Company, Sam Pressman per Pressman Film, Naoaki . 🔗 Movieplayer.it - Il cattivo tenente: al via il reboot giapponese di Takashi Miike con Lily James , Shun Oguri e la star del wrestling Liv Morgan nel cast di Bad Lieutenant: Tokyo, rilettura in salsadel cult di Abel Ferrara. Abel Ferrara non avrei mai detto che il suo poliziesco nerissimo Ilè sulla buona strada per diventare un franchise. Dopo il liberodi Werner Herzog adesso anche il maestroha deciso di cimentarsi con la storia rielaborandola in salsa. Sono in corso le riprese di Bad Lieutenant: Tokyo, che racconterà una nuova storia noir e godrà di un cast internazionale capitanato da, Shun Oguri e dalla star del wrestling Liv Morgan. Co-produzione nippoamericana, il film è prodotto da Jeremy Thomas per Recorded Picture Company, Sam Pressman per Pressman Film, Naoaki . 🔗 Movieplayer.it

Cosa riportano altre fonti

Farmaci, riduzione significativa del colesterolo cattivo con nuovo inibitore orale di Pcsk9 - (Adnkronos) – Il farmaco sperimentale AZD0780 riduce in maniera statisticamente significativa il colesterolo legato alle lipoproteine a bassa densità (Lld-c) quando somministrato come trattamento aggiuntivo alla terapia standard con statine, rispetto al placebo. Sono i nuovi dati dello studio di fase IIb Pursuit, presentati da AstraZeneca al Congresso annuale dell'American College of Cardiology (Acc) a […] 🔗periodicodaily.com

Benito Mussolini e la serie tv, la nipote Rachele: "Mio nonno non era cattivo. Marinelli s'informi" - "Come minimo" Luca Marinelli "si doveva informare meglio: mio nonno", Benito Mussolini, "era un papà premuroso, il vero duce in casa era mia nonna". Rachele Mussolini è la nipote di Benito, figlia del pianista Romano e dell'attrice Carla Maria Puccini. Oggi siede nel consiglio comunale di Roma... 🔗forlitoday.it

Una Pallottola Spuntata, nel trailer del reboot un mito che ritorna! - Paramount, nel corso del panel al CinemaCon ha finalmente svelato il primo trailer ufficiale del remake di “Una Pallottola Spuntata”. A guidare il progetto ci sono nomi di spicco come il regista Akiva Schaffer, noto per il suo lavoro con The Lonely Island e Saturday Night Live, e soprattutto il produttore Seth MacFarlane, celebre creatore de I Griffin. Nel film, Liam Neeson veste i panni di Frank Drebin Jr. 🔗cinemaserietv.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cattivo tenente: al via il reboot giapponese di Takashi Miike con Lily James; Bad Lieutenant: Tokyo, cast e trama per il film di Takashi Miike sul cattivo tenente; Perché Il Cattivo Tenente, uscito 15 anni fa, rimane un film insuperabile; The Crow - Il reboot del Corvo in post-produzione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans in streaming - Il film Il cattivo tenente - Ultima chiamata New Orleans in streaming legale completo è disponibile in italiano su Rakuten TV. Per ogni piattaforma streaming scopri se puoi guardare in ... 🔗movieplayer.it