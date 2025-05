Il caso esemplare di una madre di un’alunna autistica | ‘Sta facendo progressi ma non promuovetela’

Parliamo di un caso raro e significativo di responsabilitaà genitoriale. Una madre ha chiesto che la propria figlia con autismo non venisse promossa. La ragazza, iscritta al quinto anno delle scuole superiori, ha recentemente mostrato miglioramenti importanti nel comportamento e nella socializzazione, grazie ad una nuova terapia e al continuo supporto dell'insegnante di sostegno.

