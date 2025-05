Il cardinale Parolin ha avuto un malore | era il principale candidato come nuovo papa

cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Il cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione ed è stato assistito da un'équipe. 🔗 Today.it - Il cardinale Parolin ha avuto un malore: era il principale candidato come nuovo papa Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, ilPietro, considerato uno dei principali candidati alla carica di. Il70enne avrebbeun improvvisoa causa di un'ipertensione ed è stato assistito da un'équipe. 🔗 Today.it

