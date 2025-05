Il capo del Man United Amorim lascia un suggerimento di Casemiro interessante

United Casemiro potrebbe ancora avere la possibilità di trasformare la sua carriera di Old Trafford, secondo Ruben Amorim.Parlando alla sua conferenza stampa oggi, Amorim ha elogiato l’esibizione di Casemiro nella vittoria per 3-0 di giovedì sera ad Athletic Bilbao in Europa League.L’esperto Brasile International ha aperto il punteggio per i Red Devils a Bilbao, offrendo alla squadra un enorme vantaggio mentre cercano di fare la finale di Europa League.In effetti, un vantaggio per 3-0 per le gambe è probabilmente sufficiente per la maggior parte dei fan di Man UTD per iniziare a cercare come acquistare i biglietti finali della Europa League in questo momento, anche se i giocatori dovranno evitare il compiacimento in vista del dispositivo di ritorno la prossima settimana. 🔗 Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Il centrocampista del Manchesterpotrebbe ancora avere la possibilità di trasformare la sua carriera di Old Trafford, secondo Ruben.Parlando alla sua conferenza stampa oggi,ha elogiato l’esibizione dinella vittoria per 3-0 di giovedì sera ad Athletic Bilbao in Europa League.L’esperto Brasile International ha aperto il punteggio per i Red Devils a Bilbao, offrendo alla squadra un enorme vantaggio mentre cercano di fare la finale di Europa League.In effetti, un vantaggio per 3-0 per le gambe è probabilmente sufficiente per la maggior parte dei fan di Man UTD per iniziare a cercare come acquistare i biglietti finali della Europa League in questo momento, anche se i giocatori dovranno evitare il compiacimento in vista del dispositivo di ritorno la prossima settimana. 🔗 Justcalcio.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Andre Onana difeso dal capo del Man United Ruben Amorim - Breaking: Ruben Amorim e Andre Onana (foto di Alex Livesey, Ben Roberts Photo/Getty Images) Il manager del Manchester United Ruben Amorim ha discusso della forma del portiere Andre Onana dopo i suoi terribili errori nella vittoria per 3-2 sulla città di Ipswich a metà settimana. Finora Onana è stata generalmente piuttosto poco convincente per gran parte del suo tempo all’Old Trafford, diventando noto per i suoi costosi errori individuali e il cattivo giudizio. 🔗justcalcio.com

Man United venga venduto un altro aggressore che non è nei piani di Ruben Amorim - Notizia fresca giunta in redazione: Il Man United è pronto per una finestra di trasferimento estiva impegnata, con rapporti che suggeriscono che una grande revisione della squadra è all’orizzonte. Come parte del piano per raccogliere fondi per nuovi acquisti, fino a 10 giocatori potrebbero essere mostrati la porta di uscita, tra cui diversi nomi di alto profilo. Secondo quanto riferito, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony e Casemiro sono tutti sul taglio mentre il manager Ruben Amorim sembra rimodellare la sua squadra. 🔗justcalcio.com

Ruben Amorim ha un altro problema da affrontare al Man United - Notizia fresca giunta in redazione: Ruben Amorim, direttore del Manchester United, reagisce durante la partita della Premier League contro Everton a Goodison Park il 22 febbraio 2025 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images) Ruben Amorim potrebbe pensare due volte al motivo per cui ha fatto il salto della fede per unirsi all’uomo unita e il portoghese ha un altro problema con cui affrontare. 🔗justcalcio.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La stagione della stella del Man Utd è in pericolo dopo che un aggiornamento shock sulle sue condizioni ha scatenato il panico.; Ufficiale! Chi è Rúben Amorim il nuovo allenatore del Manchester United: contratto, stipendio, i dettagli dell'affare; Amorim ha già messo le mani avanti: lo United non giocherà mai come il suo Sporting (il Guardian); Manchester United, il dopo Ten Hag ha un nome: il comunicato ufficiale. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Amorim elogia la prestazione stellare del talento del Man Utd a Bilbao | OneFootball - Il capo del Manchester United Ruben Amorim non si è trattenuto dopo la vittoria di giovedì sera nella semifinale di Europa League contro l'Athletic Club, definendola la migliore prestazione mai vista ... 🔗onefootball.com

Manchester United, Amorim: "Da ora in Premier faccio giocare i ragazzini". Il motivo della scelta - `Non è il miglior momento della stagione per buttare in campo i ragazzini perchè hanno bisogno di un contesto solido per mostrare le loro qualità. Ma ora abbiamo. 🔗msn.com

Manchester United, Amorim: “Nessun rimpianto, qui il top” - Visualizzazioni: 26 Rúben Amorim nella conferenza pre-Bournemouth: “Nessun rimpianto per aver scelto il Manchester United, è uno dei club più prestigiosi al mondo”. Rúben Amorim e il Manchester United ... 🔗calciostyle.it