Il cane Thor e una vita legato alla catena | in Piemonte scatta la prima sanzione

Thor, un cane Corso tenuto a catena a Nichelino, è stato liberato grazie all’intervento delle autorità locali. Il Comune, primo in Piemonte, ha vietato la detenzione dei cani a catena e applicato per la prima volta una sanzione per il mancato rispetto del divieto. La strada verso una gestione consapevole dei cani, però, è ancora lunga. 🔗 , unCorso tenuto aa Nichelino, è stato liberato grazie all’intervento delle autorità locali. Il Comune, primo in, ha vietato la detenzione dei cani ae applicato per lavolta unaper il mancato rispetto del divieto. La strada verso una gestione consapevole dei cani, però, è ancora lunga. 🔗 Fanpage.it

Adrien Brody: «La mia vita fortunata con Georgina Chapman e i nostri animali: un cane, quattro gatti e gli asinelli» - L’attore, 51 anni, candidato agli Oscar 2025, dopo una pausa professionale, è tornato nei panni dell’architetto László Tóth in The Brutalist, film che richiama la storia della sua famiglia 🔗vanityfair.it

Cane legato alla catena: sequestrato dai carabinieri del gruppo forestale e trasferito in canile - I carabinieri della tutela forestale e dei parchi hanno scoperto un caso di maltrattamento di animali a Mozzagrogna e sequestrato un cane trovato legato ad una catena di appena un metro per giorni. Per questo motivo due persone sono state denunciate dai militari del Nucleo carabinieri... 🔗chietitoday.it

Neonato morso da un cane alla testa a Firenze, non è in pericolo di vita - Non è in pericolo di vita il neonato di 15 giorni azzannato in casa, a Firenze, dal cane di famiglia, un esemplare di Staffordshire bull terrier. Il piccolo è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico all’ospedale Meyer che si è appena concluso e, fanno sapere dal nosocomio pediatrico, è perfettamente riuscito: non sono previsti danni neurologici dato che la ferita ha riguardato soltanto... 🔗feedpress.me

