Il cane precipita nel dirupo | salvato dal Saf

cane quella avvenuta ieri, giovedì 1° maggio, nel breve tratto trentino di Cima Portule, trait d’union tra l’Altopiano di Asiago e i territori cimbri intorno a Passo Vezzena: l’animale è caduto in un dirupo non riuscendo più a risalire, rendendo necessario l’intervento. 🔗 Trentotoday.it - Il cane precipita nel dirupo: salvato dal Saf Brutta disavventura per unquella avvenuta ieri, giovedì 1° maggio, nel breve tratto trentino di Cima Portule, trait d’union tra l’Altopiano di Asiago e i territori cimbri intorno a Passo Vezzena: l’animale è caduto in unnon riuscendo più a risalire, rendendo necessario l’intervento. 🔗 Trentotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Cane precipita per 50 metri in una forra del Monte Generoso: salvato dai vigili del fuoco - Brutta avventura per Maia, un bracco femmina, e i suoi padroni. Ieri pomeriggio, intorno alle 13, è stato necessario un intervento di soccorso tecnico urgente per salvare la cagnolina, caduta in un crepaccio sul versante italiano del Monte Generoso, a circa 200 metri dalla nota Tana dell’Orso... 🔗quicomo.it

Cane precipita per 50 metri in una forra del Monte Generoso: salvato dai vigili del fuoco - Brutta avventura per Maia, un bracco femmina, e i suoi padroni. Ieri pomeriggio, intorno alle 13, è stato necessario un intervento di soccorso tecnico urgente per salvare la cagnolina, caduta in un crepaccio sul versante italiano del Monte Generoso, a circa 200 metri dalla nota Tana dell’Orso... 🔗quicomo.it

Cucciolo di muflone precipita in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco - Un cucciolo di muflone è stato salvato dai vigili del fuoco nei pressi della forra del Bus del Colvera. L'animale è rimasto intrappolato un una zona impervia dopo essere precipitato in un dirupo. Alle 11 una squadra del distaccamento di Maniago è intervenuto per soccorrerlo insieme al personale... 🔗pordenonetoday.it

Cosa riportano altre fonti

Il cane precipita nel dirupo: salvato dal Saf; Roma: cane cade in un dirupo a Tolfa, salvato dai vigili del fuoco; Il cane Zorro salvato dai Vigili del Fuoco: era precipitato in un dirupo di 40 metri; Roscigno, cane da caccia cade in un dirupo: salvato dai vigili del fuoco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cane cade nel dirupo, i vigili del fuoco lo salvano con l'elicottero - L'episodio lungo il sentiero di Cima Portule, sul confine tra Trentino e Veneto. L'animale era insieme a un gruppo di escursionisti ... 🔗msn.com

Cane scivola durante un'escursione in montagna e precipita per 70 metri sotto gli occhi del padrone: Nuvola salvata dal soccorso alpino - Nella tarda mattinata di oggi il soccorso alpino di Feltre è stato attivato per un cane ruzzolato in un dirupo nella valle di Lamen. Il proprietario stava percorrendo assieme a due cani di grossa ... 🔗ilgazzettino.it

Cane cade in una biologica: salvato dai pompieri - Salvataggio di un cane ieri, 16 aprile 2025, a Fagnano Olona: l'animale era caduto all'interno di ujna biologica rimasta in disuso. Alle ore 17 i Vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di ... 🔗primasaronno.it