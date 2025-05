Il botta e risposta tra Meloni e Schlein sul Primo maggio Creato un milione di posti di lavoro Mente

lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila". Lo ha rivendicato ieri, nel giorno della festa dei Lavoratori, la premier Giorgia Meloni. Aggiungendo che l'impegno del governo "continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara". Parole che hanno fatto seguito all'annuncio di un nuovo pacchetto di misure per contrastare le morti sul lavoro, che sarà elaborato dopo una campagna d'ascolto con le parti sociali che prenderà il via a Palazzo Chigi il prossimo 8 maggio.

