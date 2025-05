Il blackout in Spagna è diventato un pretesto per screditare le energie rinnovabili

Facta.news - Il blackout in Spagna è diventato un pretesto per screditare le energie rinnovabili Questo tipo di fonti energetiche sono state prese di mira perché non sarebbero in grado di provvedere ai bisogni dei Paesi 🔗 Facta.news

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

La lezione del blackout in Spagna: perché "troppo solare" può aver spento il Paese - Un blackout di dimensioni straordinarie in Spagna si è diffuso a Portogallo e sud della Francia, con gli effetti anche in Marocco e Groenlandia. La rete elettrica si è disconnessa e i disagi per la popolazione sono stati enormi, con cinque morti connessi alla mancanza di energia elettrica. Sulle... 🔗europa.today.it

Blackout in tutta la Spagna: linee telefoniche interrotte, colpito anche l’aeroporto di Madrid - Dalle 12.30 di lunedì 28 aprile 2025 la Spagna è colpita da un massiccio blackout. Le linee telefoniche sono interrotte in tutto il Paese e risultano colpiti anche l’aeroporto e la metropolitana di Madrid. Nella capitale, i semafori sono spenti e si sono formati giganteschi ingorghi. L’operatore della rete elettrica ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia: «Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo». 🔗lettera43.it

Il blackout ha fermato la Spagna, risvegliandola. Tra libri, radio e musica il ritorno a una vita più lenta e serena - Il blackout improvviso che ha "spento" la Spagna ha lasciato milioni di persone senza corrente elettrica, internet e altri servizi digitali. 🔗msn.com