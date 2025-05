Il bergamasco Omar Fantini fra i concorrenti de L’Isola dei famosi

Il comico e conduttore televisivo bergamasco Omar Fantini sarà tra i protagonisti della nuova edizione de "L'Isola dei famosi", che prenderà il via mercoledì 7 maggio su Canale5. Nelle scorse ore sono stati resi noti i nomi dei primi 12 naufraghi che prenderanno parte al reality e fra loro c'è quello del noto artista orobico.Nato il 28 gennaio 1973 a Bergamo, ha preso parte a diversi programmi televisivi e radiofonici tra cui "Zelig Off", "Provato per voi" e "Lo Zoo di 105".La trasmissione sarà condotta da Veronica Gentili, che il pubblico ha già apprezzato in tv prima alla guida dei talk-show "Stasera Italia" e "Controcorrente" su Rete4 e poi de "Le Iene" su Italia1. Accanto a lei ci saranno Simona Ventura, prima storica conduttrice de "L'Isola", che vestirà i panni di opinionista, mentre il ruolo di inviato in Honduras è stato affidato a Pierpaolo Pretelli, ex primo "velino" di Striscia la notizia (2013), tentatore di "Temptation Island Vip" condotto da Simona Ventura nel 2018, corteggiatore a "Uomini e Donne" nello stesso anno e concorrente della quinta edizione del "Grande Fratello Vip" (2020), dove ha conosciuto l'influencer Giulia Salemi, che poi è diventata sua compagna di vita e madre del loro piccolo Kian.

Isola dei Famosi, tra i naufraghi della nuova stagione il bergamasco Omar Fantini - IN TV. Omar Fantini, noto comico e conduttore radiofonico bergamasco, è pronto a intraprendere una nuova avventura televisiva partecipando alla diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire dal 7 maggio 2025. La conduzione del reality sarà affidata a Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato dall’Honduras 🔗ecodibergamo.it

Omar Fantini all’Isola dei Famosi 2025 - C’è anche un comico bergamasco tra i concorrenti della diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi. Davide Maggio è in grado di rivelarvi il nome di un altro naufrago pronto a sbarcare nel programma condotto da Veronica Gentili, da maggio, su Canale 5: si tratta di Omar Fantini, alla sua prima esperienza in un reality. Chi è Omar Fantini Nato a Bergamo il 28 gennaio 1973, Omar ha iniziato la sua formazione artistica nel 1994 all’Acting Center diretto da Richard Gordon. 🔗davidemaggio.it

Isola Dei Famosi, tra i naufraghi anche Paolo Vallesi e Omar Fantini - Continuano a inseguirsi ruomours sui nomi dei “naufraghi” che comporranno il cast della prossima edizione de L’Isola Dei Famosi: nelle ultime il gossip sembra indicare tra i concorrenti Paolo Vallesi. Isola Dei Famosi, Paolo Vallesi in partenza per l’Honduras? Il cantante toscano è apparso tra i papabili partecipanti al reality show condotto da Veronica Gentili, al via dal prossimo maggio su Canale 5, sui canali di Davide Maggio. 🔗metropolitanmagazine.it

