Il Bayesian presto non avrà segreti tutto pronto per il recupero del super yacht affondato | il cronoprogramma

Bayesian potrebbero avere le ore contate. Inizieranno nei prossimi giorni le operazioni di recupero del mega yacht, affondato al largo di Porticello il 19 agosto scorso causando la morte di sette persone, tra cui il magnate Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Hebo lift 2 al porto di Termini per due giorniSono arrivati in Sicilia gli esperti di recupero marittimo e mezzi di sollevamento pesanti che saranno impegnati nell’impresa al largo della costa siciliana. Ieri è arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la chiatta galleggiante multiuso Hebo lift 2, con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, salpata da Ortona, con un equipaggio di base e accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano. 🔗 Quotidiano.net - Il Bayesian presto non avrà segreti, tutto pronto per il recupero del super yacht affondato: il cronoprogramma Roma, 2 maggio 2025 – I misteri nascosti nelpotrebbero avere le ore contate. Inizieranno nei prossimi giorni le operazioni didel megaal largo di Porticello il 19 agosto scorso causando la morte di sette persone, tra cui il magnate Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Hebo lift 2 al porto di Termini per due giorniSono arrivati in Sicilia gli esperti dimarittimo e mezzi di sollevamento pesanti che saranno impegnati nell’impresa al largo della costa siciliana. Ieri è arrivata al porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la chiatta galleggiante multiuso Hebo lift 2, con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, salpata da Ortona, con un equipaggio di base e accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Che ne sarà dell'amore quando l’intelligenza artificiale, pare molto presto, avrà trovato la formula del sesso perfetto? - Che ne sarà dei rapporti sentimentali quando l’intelligenza artificiale, pare molto presto, avrà trovato la formula del sesso perfetto? Quando non avremo più bisogno di una persona per soddisfare quel nostro appetito, cosa ci spingerà a desiderarci e goderci, come facciamo ora? Voler fare dei figli, direte. Certo, fino a quando anche a questo non penserà una macchinetta automatica, in cui inserire seme o ovuli, per ottenere, dopo nove mesi, il parto meccanico di un bel bebè. 🔗iodonna.it

Nouvenne: "Presto la nostra città avrà mille posti in più per gli studenti" - ‘Mai si è visto un piano per alloggi universitari come quello che l’Ateneo assieme al Comune di Parma e alla Regione hanno disegnato in questi anni. Presto la nostra città avrà mille posti in più per gli studenti’. Lo dice Antonio Nouvenne del gruppo Prospettiva in seguito all’approvazione in... 🔗parmatoday.it

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro. The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande Fratello Come nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗mistermovie.it

Approfondimenti da altre fonti

Il Bayesian presto non avrà segreti, tutto pronto per il recupero del super yacht affondato: il cronoprogramma; Bayesian, il recupero del maxi yacht parte il 3 maggio. Sarà tagliato l’albero da record; Il naufragio del Bayesian, indagato il comandante: presto altri avvisi di garanzia in vista dell'autopsia; Reportage da Porticello: cos’è successo davvero sullo yacht del Bayesian? E perché il comandante James Cutfield ha abbandonato la nave come Schettino? Ecco tutti gli errori dell’equipaggio e le cose che non tornano. 🔗Cosa riportano altre fonti