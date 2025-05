Il ‘Batticuore’ di Alex Wyse | Cercavo di farmi accettare oggi mi interessa essere me stesso

Alex Wyse torna con un brano che suona a tutti gli effetti come figlio della traccia sanremese. Resta l’approccio personalissimo e riflessivo ma allo scavo interiore più cervellotico preferisce questa volta una giocosità ironica che sfiora i tratti cinici. Due facce della stessa medaglia, verrebbe da dire, il lato B di ciò che il giovane cantautore ci ha fatto ascoltare in riviera.Così, con questa nuova traccia, Wyse ci regala la sua versione dell’estate in musica. Non quella del tormentone facile – che pure, per fortuna, sembra andare un po’ scemando – ma nel segno di una voglia di ballabilità coerente con il percorso intrapreso, tra rock e pop, che si apre al divertimento. Senza smettere di pensare e far pensare. A dimostrarci che un po’ di sostanza, anche se è estate, in fondo continuiamo a meritarcela. 🔗 Da Rockstar a Batticuore. A qualche mese dall’esperienza all’Ariston,torna con un brano che suona a tutti gli effetti come figlio della traccia sanremese. Resta l’approccio personalissimo e riflessivo ma allo scavo interiore più cervellotico preferisce questa volta una giocosità ironica che sfiora i tratti cinici. Due facce della stessa medaglia, verrebbe da dire, il lato B di ciò che il giovane cantautore ci ha fatto ascoltare in riviera.Così, con questa nuova traccia,ci regala la sua versione dell’estate in musica. Non quella del tormentone facile – che pure, per fortuna, sembra andare un po’ scemando – ma nel segno di una voglia di ballabilità coerente con il percorso intrapreso, tra rock e pop, che si apre al divertimento. Senza smettere di pensare e far pensare. A dimostrarci che un po’ di sostanza, anche se è estate, in fondo continuiamo a meritarcela. 🔗 Funweek.it

Alex Wyse, dopo aver conquistato il palco dell'Ariston tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2025, torna il 2 maggio con il nuovo brano Batticuore (Artist First), un pezzo pieno di energia che promette di farci ballare per tutta l'estate.

