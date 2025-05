Il Barcellona recupera un centrocampista in vista dell’Inter

Barcellona oggi si è allenato in vista della partita di campionato contro il Valladolid e ha potuto registrare il rientro in gruppo di un infortunato di lungo corso.RIENTRO – Il Barcellona così come l’Inter scenderà in campo domani in campionato. Se i nerazzurri lo faranno alle 20.45 in casa contro l’Hellas Verona, gli azulgrana lo faranno in trasferta quindici minuti dopo sul campo del Real Valladolid, squadra peraltro già retrocessa. Rientro in gruppo importante per la squadra di Hans-Dieter Flick, che ha riabbracciato in allenamento il giovane Marc Casadò. Il ragazzo del 2003, dopo un lungo infortunio al ginocchio, è nuovamente rientrato e quindi contro l’Inter dovrebbe essere anche convocato. Lo stesso Flick in conferenza stampa, oltre ad annunciare sulle condizioni di Robert Lewandowski, si era espresso anche sul centrocampista. 🔗 Inter-news.it - Il Barcellona recupera un centrocampista in vista dell’Inter Iloggi si è allenato indella partita di campionato contro il Valladolid e ha potuto registrare il rientro in gruppo di un infortunato di lungo corso.RIENTRO – Ilcosì come l’Inter scenderà in campo domani in campionato. Se i nerazzurri lo faranno alle 20.45 in casa contro l’Hellas Verona, gli azulgrana lo faranno in trasferta quindici minuti dopo sul campo del Real Valladolid, squadra peraltro già retrocessa. Rientro in gruppo importante per la squadra di Hans-Dieter Flick, che ha riabbracciato in allenamento il giovane Marc Casadò. Il ragazzo del 2003, dopo un lungo infortunio al ginocchio, è nuovamente rientrato e quindi contro l’Inter dovrebbe essere anche convocato. Lo stesso Flick in conferenza stampa, oltre ad annunciare sulle condizioni di Robert Lewandowski, si era espresso anche sul. 🔗 Inter-news.it

