Il 4 Trofeo Classic Lago di Como veste il tricolore

Trofeo Classic Lago di Como, manifestazione organizzata dall'Automobile Club Como, in pochi anni entrata nel calendario nazionale degli eventi titolati ACI Sport. La prova lariana è la 4ª delle 12 tappe che compongono il calendario del CIREAS 2025. 🔗 Quicomo.it - Il 4° Trofeo Classic Lago di Como veste il tricolore Inizia il conto alla rovescia per il 4°di, manifestazione organizzata dall'Automobile Club, in pochi anni entrata nel calendario nazionale degli eventi titolati ACI Sport. La prova lariana è la 4ª delle 12 tappe che compongono il calendario del CIREAS 2025. 🔗 Quicomo.it

