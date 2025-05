Il 4 maggio tanti professionisti qualificati nel nuovo Protocollo Sicurezza messo a punto da Angelo Vaira apriranno le porte dei loro centri cinofili per attività e consigli di conduzione e relazione con il cane

tanti casi di aggressione che vedono sotto accusa i cani, e soprattutto quelli appartenenti alle cosiddette razze pericolose. Per educare innanzitutto i proprietari di animali a una maggiore responsabilità, l'esperto in comportamento Angelo Vaira ha messo a punto un Protocollo ad hoc, su cui ha formato una serie di professionisti. La prossima domenica, il 4 maggio 2025, questi educatori cinofili formeranno a loro volta i proprietari di animali, nei loro centri, con attività di conduzione e Sicurezza nella relazione col cane.

