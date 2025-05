Il 4 maggio al Teatro Electra di Iglesias Suoni in Movimento | omaggi e fantasie tra cinema e classica

Iglesias – Tutto pronto al Teatro Electra di Iglesias per il primo di quattro straordinari appuntamenti della rassegna cameristica "I Concerti di Primavera, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Anton Stadler sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia e rientra nell'ambito del cartellone "Iglesias classica".Il sipario si alzerà domenica 4 maggio alle 19.30 con il concerto "Suoni in Movimento: omaggi e fantasie tra cinema e classica" del prestigioso Trio Rospigliosi formato dai chitarristi Lapo Vannucci, Mattia Dugheri e dal pianista Luca Torrigiani, che presenteranno un repertorio raffinato e coinvolgente che intreccerà la tradizione classica con le suggestioni del cinema alternando composizioni storiche e contemporanee.

