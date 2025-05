Lettera43.it - Il 3 maggio ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa

Il 3di ogni anno si celebra ladi, istituita nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite su raccomandazione dell'Unesco. Questa data è stata scelta in ricordoDichiarazione di Windhoek, documento fondamentale per la promozione del pluralismo e dell'indipendenza dei media. Ladiè riconosciuta come un diritto umano essenziale dall'articolo 19Dichiarazione universale dei diritti umani, e la celebrazione annuale rappresenta un'occasione per riaffermare l'impegno dei governi nella tutela di un'informazione libera e indipendente. Laè anche un momento di riflessione per i giornalisti sul ruolo eticoprofessione e sulle difficoltà incontrate nel garantire un'informazione trasparente.La nascitaper ladi: istituita nel 1993