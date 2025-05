Il 164 anniversario della costituzione dell’Esercito italiano

italiano sia un’Organizzazione statuale, non solo al servizio della sicurezza nazionale, ma anche innovativa e promotrice di valori universali, come l’inclusione, la disciplina, la coesione e il senso di comunità. 🔗 Ilgiornale.it - Il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano La commemorazione, intrisa di valori storici e culturali dimostra come l’Esercitosia un’Organizzazione statuale, non solo al serviziosicurezza nazionale, ma anche innovativa e promotrice di valori universali, come l’inclusione, la disciplina, la coesione e il senso di comunità. 🔗 Ilgiornale.it

Ne parlano su altre fonti

Crotone ha ricordato il 164° anniversario dell’Unità d’Italia - Con una cerimonia suggestiva e coinvolgente per il luogo significativo scelto, il Monumento ai Fratelli Bandiera in località Bucchi, che già nel 2011 aveva ospitato la cerimonia per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. E ancora più coinvolgente perché ad animare l’iniziativa sono stati i bambini della scuola “Pizzuta”. Guidati dalle professoresse Mariangela Crudo ed Elena Fabiano e dalle altre insegnanti, i bambini hanno dato vita ad una serie di iniziative a cominciare dalla composizione di un puzzle con tutte le regioni d’Italia oltre a poesie e momenti di riflessione sull’importanza ... 🔗laprimapagina.it

Tito Acerbo, oggi il 135esimo anniversario della nascita: il ricordo dell’Archeoclub di Loreto Aprutino - L’Archeoclub di Loreto Aprutino invita a ricordare Tito Acerbo, oggi, 4 marzo, in cui ricorre il 135esimo anniversario della nascita. Illustre concittadino loretese ed eroico capitano del 152esimo reggimento fanteria "Brigata Sassari, nacque il 4 marzo 1890. “Oggi - sottolinea - ricordiamo il... 🔗ilpescara.it

Polizia di Stato, domani la cerimonia dell’anniversario della fondazione - Arezzo, 9 aprile 2025 – Domani al Teatro Petrarca, si celebrerà il 173° Anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato, alla presenza delle Autorità e dei tanti cittadini che vorranno manifestare la propria vicinanza alla Polizia. #Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. 🔗lanazione.it

Approfondimenti da altre fonti

164° Anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano; 164° Anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano; Il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano; Rauti al 164° anniversario dell’Esercito Italiano “Un presidio per sicurezza e valori”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Bari celebra il 164° anniversario dell'esercito con eventi e attività - Il 164° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano è un evento di grande rilevanza, non solo per le Forze Armate, ma anche per la comunità locale. Bari, con il suo clima soleggiato e la su ... 🔗notizie.it

Emiliano al 164° anniversario della costituzione dell’Esercito - "Siamo orgogliosi di rivendicare un legame strettissimo tra la Regione Puglia, la città di Bari, l'Esercito Italiano e in generale tutte le forze armate. La ... 🔗corrieresalentino.it

Esercito: due 'sassarini' decorati con croce di bronzo al merito - (ANSA) - BARI, 02 MAG - In occasione del 164/o anniversario della costituzione dell'Esercito, celebrato a Bari, il sottosegretario di stato per la Difesa Isabella Rauti ha conferito la croce di bronzo ... 🔗msn.com