Il 16 maggio un convegno sulla libertà di scelta sulla cura

curata, anche nel caso in cui, per motivi di salute, non sia più in grado di esprimere. 🔗 Ilpiacenza.it - Il 16 maggio un convegno sulla libertà di scelta sulla cura La Legge 219 del 2017 ha introdotto il riconoscimento del diritto all’autodeterminazione nel rapporto tra paziente ed équipe sanitaria, garantendo a ogni persona la possibilità di decidere come essereta, anche nel caso in cui, per motivi di salute, non sia più in grado di esprimere. 🔗 Ilpiacenza.it

Su altri siti se ne discute

Conclave, l'inizio il 7 maggio alle 16.30, 133 i cardinali elettori, il quorum per l'elezione scende a 89 voti; lunedì 5 il giuramento degli addetti - Il conclave inizierà il 7 maggio come anticipato dal GdI; lo stesso giorno alle 10 la messa "pro eligendo" celebrata dal decano del collegio cardinalizio Giovanni Battista Re Lunedì 7 maggio alle ore 16.30 avrà ufficialmente inizio il conclave, come anticipato dal GdI, in cui i cardinali eleg 🔗ilgiornaleditalia.it

Villa La Quiete a Firenze, il giardino storico aperto dal 16 maggio - (Adnkronos) – Venerdì 16 maggio apre per la prima volta al pubblico il Giardino storico di Villa La Quiete, gioiello settecentesco recuperato dall'Università di Firenze grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo ha annunciato oggi la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, nell’ambito del convegno "Si vedrà la Natura raccolta in […] 🔗periodicodaily.com

“Rilancio del diritto civile alla libertà di scelta educativa”: convegno a Milano il 24 marzo - Lunedì 24 marzo, alle ore 15, presso la Sala Testori del Palazzo della Regione Lombardia, si terrà un incontro promosso dall’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia, Simona Tironi, in collaborazione con 24 Associazioni di Genitori e Gestori di scuole paritarie. L'articolo “Rilancio del diritto civile alla libertà di scelta educativa”: convegno a Milano il 24 marzo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il 16 maggio un convegno sulla libertà di scelta sulla cura; EVENTI, celebrazioni. 25 aprile, Festa della Liberazione: Matteotti a Pereto, l’arte per non dimenticare; Convegni e seminari; Giustizia penale, tra disfunzioni e riforme: il confronto ad Alba con giuristi e giornalisti di primo piano. 🔗Se ne parla anche su altri siti