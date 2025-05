Iga Swiatek in lacrime a Madrid Casper Ruud le manda un messaggio dolcissimo

Swiatek è scoppiata in lacrime durante l'incontro con Coco Gauff a Madrid. La tennista polacca nelle ore immediatamente successive è stata supportata anche da Casper Ruud, che le ha inviato un messaggio di sostegno e incoraggiamento. 🔗 Igaè scoppiata indurante l'incontro con Coco Gauff a. La tennista polacca nelle ore immediatamente successive è stata supportata anche da, che le ha inviato undi sostegno e incoraggiamento. 🔗 Fanpage.it

WTA Madrid, avanzano Iga Swiatek, Coco Gauff, Madison Keys e Mirra Andreeva agli ottavi di finale - Poche sorprese nella giornata di incontri che ha definito il quadro delle qualificate agli ottavi della parte bassa del tabellone femminile. La n.2 del mondo Iga Swiatek si è imposta contro la ceca Noskova (n.31 WTA) col punteggio di 6-4 6-2. Negli ottavi vi sarà l’incrocio con la russa Diana Shnaider (n.13 WTA), vittoriosa contro la lettone Sevastova con un doppio 6-0. Missione compiuta anche per Coco Gauff, Madison Keys e Mirra Andreeva. 🔗oasport.it

A Madrid Musetti e Arnaldi per far sognare l’Italia. Sabalenka e Swiatek a caccia della finale - Primo maggio con tanti appuntamenti di spicco per quanto riguarda il Mutua Madrid Open, nelle sue due distinte versioni ATP e WTA. Quarti di finale in scena nel Masters 1000 maschile, semifinali nel WTA 1000 femminile, sei partite tutte da vivere dall’inizio alla fine dalle parti della Caja Magica, perché ognuna nasconde dei motivi importanti all’interno. Partiamo chiaramente dal settore maschile, soprattutto in virtù della presenza italiana. 🔗oasport.it

Molestie e minacce: il caso di Iga Swiatek a Miami - La tennista Iga Swiatek è stata vittima di molestie durante una sessione di allenamento a Miami, città che ospita il prestigioso torneo Masters 1000. L’episodio, avvenuto domenica scorsa, ha coinvolto un uomo che da tempo si era reso protagonista di comportamenti ostili nei confronti della numero due del mondo. Utilizzando il profilo su X, associato […] L'articolo Molestie e minacce: il caso di Iga Swiatek a Miami è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

