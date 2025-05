Ieri in Campania | 24enne vuole farla finita salvata dai Carabinieri Ipotesi di omicidio per la morte di Carmela Quaranta

Campania di Ieri, giovedì primo maggio 2025. Avellino – A Montoro, una 24enne del posto aveva deciso di farla finita lanciandosi da un ponte delle ferrovie alla frazione Piano. Grazie alla segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato la predetta in evidente stato confusionale nei pressi del ponte, l'operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Avellino ha disposto l'immediato intervento di una pattuglia della Stazione di Solofra, già di perlustrazione in quell'area. (LEGGI QUI) Benevento – La Festa dei Lavoratori nel Sannio coincide con la Strabenevento, gara podistica sulla distanza dei 10 km in un impegnativo circuito cittadino da ripetere due volte. Un lungo serpentone di quasi mille runners ha invaso oggi il capoluogo sannita con una splendida giornata di sole che ha fatto da sfondo perfetto ad una giornata attesa per tutto l'anno con atleti che hanno raggiunto la città delle Streghe non solo dalla Campania ma da tutte le regioni limitrofe.

