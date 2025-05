Idee per fare didattica | su Scuola futura una sezione da cui scaricare risorse didattiche

All'interno della piattaforma Scuola futura, è stata realizzata un'apposita sezione dedicata alla documentazione, alla condivisione e alla consultazione di materiali didattici. Questa area si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e risponde all'obiettivo di rafforzare una cultura della documentazione didattica, impiegando le tecnologie digitali come strumento per stimolare la riflessione professionale, la collaborazione tra docenti e il miglioramento continuo delle pratiche educative.

