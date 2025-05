I trevigiani Zavan e Fontana vincono l' XC Tra Le Torri 2025 e sono campioni provinciali

Torri 2025 va in archivio al termine di una vera e propria giornata estiva che ha sorriso a Martino Zavan (Team Sogno Veneto) e a Beatrice Fontana (Lee Cougan Banca Prealpi San Biagio). 🔗 Trevisotoday.it - I trevigiani Zavan e Fontana vincono l'XC Tra Le Torri 2025 e sono campioni provinciali FARRA DI SOLIGO - 25 gradi, sole splendente e colline del Prosecco accoglienti come non mai. L’XC Tra Leva in archivio al termine di una vera e propria giornata estiva che ha sorriso a Martino(Team Sogno Veneto) e a Beatrice(Lee Cougan Banca Prealpi San Biagio). 🔗 Trevisotoday.it

