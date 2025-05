I robot di Elon Musk sotto embargo | quando la Cina spegne i motori dell’innovazione Usa

Elon Musk ha annunciato il ritardo nella produzione dei robot umanoidi Tesla Optimus. La causa? La Cina. O, meglio, il blocco imposto da Pechino all’export di magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB), materiali fondamentali per i motori elettrici compatti dei robot. Un episodio che conferma, più di qualsiasi analisi teorica, la centralità delle terre rare nella guerra fredda tecnologica tra Washington e Pechino.Durante la tradizionale conference call con gli investitori, Musk non ha usato giri di parole: “I magneti di cui abbiamo bisogno sono soggetti a licenza di esportazione. Stiamo lavorando con la Cina per sbloccare la situazione.” Una frase che ha il sapore di una resa temporanea, ma anche di un’ammissione pesante: perfino Tesla, simbolo dell’avanguardia industriale americana, è esposta alla dipendenza cinese. 🔗 It.insideover.com - I robot di Elon Musk sotto embargo: quando la Cina spegne i motori dell’innovazione Usa Una notizia in apparenza tecnica, ma in realtà strategica.ha annunciato il ritardo nella produzione deiumanoidi Tesla Optimus. La causa? La. O, meglio, il blocco imposto da Pechino all’export di magneti al neodimio-ferro-boro (NdFeB), materiali fondamentali per ielettrici compatti dei. Un episodio che conferma, più di qualsiasi analisi teorica, la centralità delle terre rare nella guerra fredda tecnologica tra Washington e Pechino.Durante la tradizionale conference call con gli investitori,non ha usato giri di parole: “I magneti di cui abbiamo bisogno sono soggetti a licenza di esportazione. Stiamo lavorando con laper sbloccare la situazione.” Una frase che ha il sapore di una resa temporanea, ma anche di un’ammissione pesante: perfino Tesla, simbolo dell’avanguardia industriale americana, è esposta alla dipendenza cinese. 🔗 It.insideover.com

"Siamo sotto un massiccio attacco". X down, Elon Musk rompe il silenzio: chi c'è dietro - X, il social network di Elon Musk, è stato inaccessibile per ore. Numerosi i problemi che gli utenti hanno riscontrato a partire dalle 10 della mattina di lunedì 10 marzo. Poi, nel pomeriggio, le cose non sono migliorate dato che funzionava a singhiozzo. "C'è stato e c'è ancora un massiccio attacco contro X. Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo attacco è stato compiuto con molte risorse. È coinvolto un gruppo esteso e coordinato e/o un paese. 🔗liberoquotidiano.it

Elon Musk sotto attacco, l’assalto contro il suo social X: «Colpa di un grande gruppo o un Paese». Rivendicano gli hacker di Dark Storm Team - «C’è stato – ed è ancora in corso – un massiccio attacco informatico contro X». La conferma dei disservizi in corso ormai da stamattina arriva da Elon Musk in persona, che ha sottolineato sul suo social media come dietro al cyberattacco ci sarebbe «un grande gruppo o un Paese». Secondo il miliardario, infatti, si tratta di un’operazione senza precedenti contro la rete: «Veniamo attaccati ogni giorno, ma questa volta hanno usato molte risorse». 🔗open.online

Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk, è sotto scorta - La notizia sarebbe confermata da fonti ufficiali. La decisione dopo il rogo del Tesla Center di Roma 🔗wired.it

