I riservisti drusi dell’Idf scrivono a Netanyahu | Pronti a combattere in Siria per difendere i nostri fratelli

Siriano Ahmed al-Sharaa al Jolani si sveglia la mattina e vede i risultati dell'attacco dei caccia dell'aeronautica militare israeliana, capisce che Israele è determinato a impedire che venga fatto del male ai drusi in Siria; è nostro dovere proteggerli da qualsiasi danno, per il bene dei nostri fratelli drusi in Israele, per la loro lealtà verso lo Stato e per il loro immenso contributo alla sicurezza di Israele". Così Israel Katz, ministro della Difesa dello Stato ebraico, ha commentato il raid compiuto nei dintorni del palazzo presidenziale di Damasco. Gli stessi riservisti drusi dell'Idf – come ha riportato l'emittente Kan – hanno inviato una lettera al governo scrivendo a chiare lettere che se non si muove, faranno da soli: "Centinaia di soldati drusi sono Pronti a offrirsi volontari per combattere al fianco dei fratelli in Siria per salvarli, anche a costo di assumersi la responsabilità dei rischi che ciò comporta per le nostre vite".

Gaza: il video del New York Times che disvela le bugie dell’IDF - Un nuovo video disvela come l’attacco al convoglio umanitario che si era precipitato a soccorrere alcune vittime di un precedente attacco israeliano sia stato deliberato, smascherando le bugie dell’Israel Defence Forces (IDF) che avevano parlato di un incidente. Il filmato è stato rinvenuto per caso sul cellulare di uno dei paramedici trovato insieme agli altri 14 operatori umanitari uccisi nell’occasione e sotterrati poi in una fossa comune verso la fine di marzo. 🔗it.insideover.com

Siria, il nuovo capo di stato maggiore dell'Idf visita la zona cuscinetto - Il nuovo capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Eyal Zamir ha visitato la zona cuscinetto all'interno della Siria, dove i soldati dell'Idf presidiano la zona vicino al confine con lo stato ebraico, che dopo la caduta del regime dell'ex presidente Assad, è stata occupata da Israele, per ragioni di sicurezza. Il premier Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non permetterà alle milizie del nuovo governo di al Jolani di entrare nell'area a sud di Damasco e che l'esercito israeliano resterà nelle zone meridionali del paese per un periodo indefinito. 🔗liberoquotidiano.it

Israele, inchiesta interna dell’Idf sul 7 ottobre: «Fallimento totale, abbiamo sottovalutato Hamas» - Un’indagine interna sugli errori dell’esercito israeliano nel periodo precedente all’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, diffusa dall’Idf, ha evidenziato lacune nella raccolta di informazioni, ipotesi errate sul gruppo palestinese e «fallimenti sistemici» nella preparazione e nella risposta da parte delle forze di Tel Aviv. Pur disponendo di informazioni rilevanti l’intelligence israeliana, si legge nel dossier, non è riuscita a riconoscere il passaggio di Hamas da gruppo «determinato pragmatico» a gruppo «che pianifica attivamente un’offensiva su larga scala». 🔗lettera43.it

