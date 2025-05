I riflessi della guerra commerciale di Trump sulle elezioni nell’Asia-Pacifico

Pacifico pare essere sempre questo. Qualunque siano le incertezze e le turbolenze una cosa è certa: hanno la sagoma ingombrante di Donald Trump, i cui dazi stanno avendo un effetto sul voto di vari Paesi. Lo si è visto già in Canada, dove Mark Carney ha vinto nettamente le elezioni promettendo una linea dura contro il bullismo commerciale della Casa Bianca. La stessa linea però sembra pagare anche altrove. D’altronde, l’imposizione di dazi “reciproci” tra il 10 e il 50 per cento – con una tariffa speciale del 145 per cento sulla Cina – ha scatenato effetti a catena su intere economie asiatiche fortemente orientate all’export. E se in passato il protezionismo era una questione tecnica, oggi è diventato un tema elettorale. 🔗 Lettera43.it - I riflessi della guerra commerciale di Trump sulle elezioni nell’Asia-Pacifico «Servono forza e stabilità per fronteggiare un mondo sempre più incerto e turbolento». Lo slogan che attraversa le campagne elettorali a diverse latitudini dell’Asia-pare essere sempre questo. Qualunque siano le incertezze e le turbolenze una cosa è certa: hanno la sagoma ingombrante di Donald, i cui dazi stanno avendo un effetto sul voto di vari Paesi. Lo si è visto già in Canada, dove Mark Carney ha vinto nettamente lepromettendo una linea dura contro il bullismoCasa Bianca. La stessa linea però sembra pagare anche altrove. D’altronde, l’imposizione di dazi “reciproci” tra il 10 e il 50 per cento – con una tariffa speciale del 145 per cento sulla Cina – ha scatenato effetti a catena su intere economie asiatiche fortemente orientate all’export. E se in passato il protezionismo era una questione tecnica, oggi è diventato un tema elettorale. 🔗 Lettera43.it

Se ne parla anche su altri siti

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Trump e i dazi agli alleati: non è guerra commerciale, è sabotaggio atlantico - Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha alzato nuovi dazi contro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di industrie da difendere. Ma dietro la solita retorica muscolare si nasconde qualcosa di più profondo: un attacco diretto allo spirito dell’Alleanza Atlantica, quello che tiene insieme l’Occidente da oltre settant’anni. Nessuno si illuda: non è solo economia. 🔗thesocialpost.it

I dazi e la Cina. Come sta reagendo Pechino alla guerra commerciale di Trump? - Scontro aperto tra le due superpotenze mentre l'Europa potrebbe aprire a Pechino: a proporre il dialogo è il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez 🔗wired.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

I riflessi della guerra commerciale di Trump sulle elezioni nell’Asia-Pacifico; Pagare dazio | Trump si finge vittima per colpire l’Europa, come fa Putin con l’Ucraina; Dazi, borse asiatiche in rialzo. Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22% - Borsa: Milano rimbalza in avvio, Ftse Mib +1,22%; La sospettosa incertezza internazionale. 🔗Ne parlano su altre fonti

La guerra commerciale di Trump fa più danni agli Stati Uniti che agli altri Paesi: l’impatto sul mercato e l'incertezza economica - L'aggressiva politica commerciale di Trump sta avendo conseguenze negative sull'economia statunitense, con un impatto maggiore rispetto agli altri Paesi coinvolti nella guerra commerciale ... 🔗ilsole24ore.com

La guerra commerciale di Trump: tra America, Europa e le conseguenze per l’economia globale - Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, amplificate dalle politiche protezionistiche di Trump, minacciano l'economia globale e il mercato del lavoro americano, richiedendo approcci più collabo ... 🔗gaeta.it

Trump e la guerra commerciale: tra ottimismo e sfide economiche nel 2025 - Le tensioni economiche globali e le politiche commerciali di Trump generano incertezze nei mercati, mentre cresce il malcontento pubblico per le sue scelte, con segnali di possibile recessione. 🔗gaeta.it